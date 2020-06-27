شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تسجل 7 وفيات و724 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت مملكة البحرين اليوم عن تسجيل 7 حالات وفاة و 724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

Advertisements واوضحت وزارة الصحة البحرينية في بيان ان حالات الوفاة تعود لأشخاص كانوا قد اصيبوا بفيروس كورونا وان الإصابات الجديدة بينها 474 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 240 حالة لمخالطين لمصابين و 10 حالات قادمة من الخارج. وذكرت الوزارة ان العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 78 حالة، فيما بلغ العدد الاجمالي للحالات المتعافية 19137 حتى الان بعد تسجيل 636 حالة وان عدد الحالات القائمة بلغ 5590 حالة.

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