بعد ساعات من الالتفاق على المفاوضات.. بيان غريب لرئاسة وزراء إثيوبيا: أسبوعين وهنملء السد

فى الوقت الذى تم الإعلان عن الاتفاق على عدم ملء سد النهضة الاثوبى إلا بعد التوصل إلى اتفاق، وتشكيل لجنة من الدول الثلاث لبحث النقاط الخلافية خلال أسبوعين، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبى آبي أحمد، بيانا غريبا اليوم السبت، قال فيه إنه من المقرر أن تبدأ إثيوبيا بملء سد النهضة فى غضون الأسبوعين المقبلين، حيث ستستمر أعمال البناء المتبقية.

أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا) بأن أديس أبابا بدأت في تطهير الغابات استعدادًا لملء سد النهضة، المُتوقع أن يبدأ في غضون الأسبوعين المُقبلين.

وقال بشير عبدالرحيم، المدير العام لوكالة خلق الوظائف وتنمية المشاريع في ولاية بني شنقول جوموز، إن عمليات التطهير بدأت أمس الجمعة على مساحة ألف هكتار، وفق إينا).

وأشار إلى أن شركات إثيوبية تضم ألفي عضو بدأت أنشطة التطهير من أجل البدء في ملء السد الشهر المُقبل.

ويُتوقع، بحسب (إينا)، الانتهاء من عمليات تطهير الغابات- التي خصّصت لها الحكومة الإثيوبية أكثر من 33 مليون "بِر" إثيوبي- في أقل من شهر.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ ملء خزان السد في غضون أسبوعين، وهي المدة التي حددتها، بالاتفاق مع مصر والسودان، للتوصل إلى اتفاق، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

Advertisements

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مصر والسودان موافقة إثيوبيا على تأجيل البدء في ملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق، وذلك في أعقاب قمة مُصغرة عُقدت مساء أمس الجمعة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر تقنية الفيديو كونفرانس. حسبما نشر موقع "مصراوي".



اتُفق في ختام القمة على "تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد".

وقال البيان: "من المقرر أن تبدأ إثيوبيا في ملء سد النهضة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث ستستمر أعمال البناء المتبقية"، مضيفا أنه "في هذه الفترة، ستوافق الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض المسائل المعلقة". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



وكان الاتحاد الأفريقي قد عقد أمس اجتماعا بشأن ملف سد انهضة بين مصر والسودان واثيوبيا فيما يتعلق بأول عملية تعبئة وأعمال سد النهضة.

وعقد الاجتماع رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي سيريل رامافوسا بمشاركة رؤساء دول إثيوبيا والسودان ومصر وأعضاء المكتب، وأكد القادة أن النيل وملف سد النهضة قضيتان أفريقيتان يجب إعطاؤهما حلولاً أفريقية.

وأدلى رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا والسودان ببيان عن حالة المفاوضات وحدد الاجتماع اتجاهات بشأن المضي قدما، وبناء على ذلك ، اتفقت الدول الثلاث على اختتام المفاوضات ومحاولة التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين.

كما قرر الاجتماع إخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن الاتحاد الأفريقي نظر في الأمر. وقال البيان إنه كلف الاتحاد الأفريقي وأعضاء المكتب بتقديم الدعم الفني للمفاوضات وحث إثيوبيا والسودان ومصر على وقف التصعيد غير الضروري لوسائل الإعلام.