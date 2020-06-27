"جدّة تيك توك" تنضم إلى حملة بايدن للانتخابات الرئاسية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





نيويورك: تعاقدت منظمة تعمل على مساعدة الحملة الرئاسية للمرشح الديموقراطي جو بايدن مع جدّة أميركية ساعدت في تقليص حضور تجمع للرئيس دونالد ترمب.

واكتسبت ماري جو لوب لقب "جدّة تيك توك" منذ اشتهرت بدعوتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي معارضي ترمب لحجز مقاعد في تجمع في اطار حملة إعادة انتخابه في مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما الأسبوع الماضي.

وكانت النتيجة أن ترمب ألقى خطابا في ملعب كبير لكن بحضور أقل من ثلث قدرة المكان، في نتيجة تناقض تباهي فريق إعادة انتخاب ترمب في وقت سابق بالاهتمام الكبير بحضور التجمع عبر الاعلان ان أكثر من مليون شخص طلبوا شراء تذاكر.

ونالت دعوة لوب على منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك" أكثر من مليوني مشاهدة، وحظيت باهتمام أكبر من خلال المعجبين الأميركيين على الانترنت بموسيقى البوب الكورية الجنوبية المعروفة أيضًا باسم كيبوب.

Advertisements

وقالت كايتلين غيلبرت مديرة مشروع ائتلاف بايدن الرقمي الجمعة إن لوب البالغة 51 عاما، وهي أم لأربعة وجدة لستة أطفال، انضمت إلى مجموعتها للمساعدة في حملات الإنترنت للسباق الرئاسي في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأفادت لوب صحيفة "نيويورك تايمز" أن أحد مشاريعها الأولى سيكون المساعدة في تشكيل مجموعة من المؤيدين لبايدن على تطبيق "تيك توك".

وتعمل الجدّة لوب المقيمة في ولاية آيوا في قسم الموسيقى في مدرسة ثانوية وشاركت في وقت سابق في الحملة الرئاسية للديموقراطي بيت بوتيدجيدج الرئيس السابق لبلدية ساوث بيند في ولاية إنديانا والذي انسحب من السباق.