شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة..طلب إحاطة لوزيرة التضامن بسبب حرمان الصحفيين من العلاوات الخمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار، اليوم السبت، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:

النص الكامل لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات قبل مناقشته تحت القبة

نشر ”الخليج 365” النص الكامل لمشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمتحانات، والذي تناقشه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الأحد، وذلك بهدف المواجهة الحاسمة لأي محاولة لتسريب الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة المصرية أو الأجنبية علي حد السواء، ومنع الغش في المشروعات البحثية كنظام تقيمي جديد فرضته ظروف جائحة كورونا.

برلمانى: إرفاق إيصال سداد رسم الفحص شرط لاستلام طلبات التصالح فى المخالفات

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تضمن الكثير من الإجراءات الميسرة على المواطنين، ومنها إلزام الجهة الإدارية المختصة باستلام طلب التصالح متى ارفق به الإيصال الدال على سداد رسم الفحص، وإعطاء مقدم الطلب شهادة، يترتب على تقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال ، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

حد الفقر يتجاوز 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور فى تركيا

كشف تقرير عمالى فى تركيا، أن حد الفقر تجاوز الحد الأدنى للأجور بنحو ٤ مرات وفقا للأرقام المعتمدة حكوميا، وأكدت صحيفة زمان التركية فإن تقرير اتحاد نقابات العمال في تركيا تقديره للحد الأدنى للفقر مقارنة بالحد الأدنى للأجور المعتمد رسميًا من الحكومة التركية، مشيرًا إلى أن حد الجوع لأسرة مكونة من 4 أشخاص 2431 ليرة و8 قروش، بينما سجل حد الفقر نحو 7 آلاف و918 ليرة و82 قرشًا.

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طلب إحاطة لوزيرة التضامن بسبب حرمان الصحفيين من العلاوات الخمس قدم رضوان الزياتى عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات الاجتماعية، حول حرمان الصحفيين المحالين للمعاش من العلاوات الخمس التى ستصرف فى أول يوليو المقبل. أمين دينية النواب: الصلاة فى المساجد ليست وجوبية بالظرف الاستثنائى الراهن أبدى النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، سعادته بمشاهد الصلاة فى المساجد بأول يوم لفتح دور العبادة بعد إغلاق دام أكثر من 90 يوما، قائلا: "المساجد امتلأت بالمصلين وكأن اليوم عيد، والجميع كان متلهفا لعودة المساجد ..وكان هناك حرص كبير على الحضور لصلاة الفجر من قطاع عريض من المصلين رغم أزمة كورونا، كما أن الجميع التزم بإجراءات التباعد".