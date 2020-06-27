بشباك الصيادين.. 28 ساعة بحثًا عن جثة غريق في كفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لجأ صيادون في مركز البرلس في كفر الشيخ إلى الاستعانة بشباكهم، اليوم السبت، للبحث عن جثة شاب لقي مصرعه غرقًا منذ أكثر منذ 28 ساعة في مياه البحر المتوسط، أثناء استحمامه في شاطئ الزهراء بمصيف بلطيم.

وأكد مصدر مسئول بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن البحث ما يزال جاريًا عن جثة الشاب "م. ف. ط. ا"، 16 سنة، ويقيم في قرية إبشان التابعة لمركز بيلا، وذلك من خلال استعانة إدارة مصيف بلطيم بصيادين من مركز البرلس، للبحث عن جثة الشاب باستخدام الشباك.

كان مصيف بلطيم، شهد أمس الجمعة، غرق 3 شباب، في شاطئ الزهراء، وشاطئ السلام، أثناء استحمامهم في مياه البحر المتوسط، بينهم الشاب المفقودة جثته في شاطئ الزهراء، ويجري البحث عنها منذ حوالي 28 ساعة

وجرى انتشال جثة "م. ف. ي"، 18 سنة، ويقيم بقرية الكوم الطويل، دائرة مركز شرطة بيلا، من شاطئ السلام، بمعرفة رجال الإنقاذ بمصيف بلطيم، وشباك الصيادين، بينما جرى إنقاذ "أ. هـ. أ. ع"، 15 سنة، ونقله إلى قسم العناية المركزة بمستشفى برج البرلس المركزي.