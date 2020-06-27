تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

أكد مصدر مطلع بمديرية الشئون الصحية بدمياط، تسجيل ١١ إصابة جديدة إيجابية بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم السبت، بعد ساعات من تسجيل ١٢ حالة في مراكز مختلفة من الإقليم.

وأكد المصدر، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الحالات الجديدة لأفراد مخالطين لمصابين سابقين حاملين للفيروس، وجرى تسجيل تعافي ٣ حالات بمركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة و١٢ حالة أخرى بالمدينة الشبابية.

وبيّن أن نسب التعافي تتزايد يوميًا بفضل جهود الوقاية التي تتبعها الفرق الطبية في المراكز المتخصصة للعزل.