رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا يردّ على قيس سعيّد / لسنا أفغانستان حتى تضع القبائل دستورنا

رد رئيس المجلس الأعلى للدولة في حكومة الوفاق الليبية، خالد المشري، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد التي دعا فيها إلى وضع دستور مؤقت يمكن وضعه من قبل زعماء القبائل.

وقال المشري في مؤتمر صحفي ، إن "القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية وليست طرفا سياسيا ولا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان في البلاد''.

وأضاف "وفد القبائل الذي استقبله قيس سعيد سابقا لا يمثل القبائل الليبية".

وأوضح أن ''تصريحات الرئيس التونسي عن دستور تكتبه القبائل أمر غير مقبول".

وتابع ''دستور ليبيا تكتبه هيئات وليست قبائل وبعض من استقبلهم الرئيس التونسي لديهم جرائم تحريض وخطاب كراهية ضد الثورة''.

وأكد أن "السلطات القائمة في العاصمة طرابلس هي نتيجة لتوافق بين الأطراف الليبية بعد حوار استمر عام ونصف العام وليست قائمة على شرعية دولية".

وأشار إلى أنه ''من يريد مساعدة الليبيين فليساعدهم في إجراء الاستفتاء على الدستور''.

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وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اقترح خلال مؤتمر صحفي، في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الليبيين وضع دستور موقت، على غرار الدستور الذي جرى وضعه في أفغانستان سنة 2002. بحسب ما أفاد موقع "بوابة الوسط" الليبي.

وقال إن "السلطة القائمة في طرابلس تقوم على الشرعية الدولية، هي شرعية مؤقتة لا يمكن أن تستمر ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة وشرعية تنبع من إرادة الشعب الليبي".

وأشار إلى أن "الدستور المؤقت الذي اقترحه يمكن وضعه من قبل زعماء القبائل".