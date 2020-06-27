إطلاق حملة التوقيع على عريضة "الحياة لفلسطين" ضد خطط الضم الإسرائيلية

دشن المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا حملة توقيعات عالمية ودولية على عريضة "الحياة لفلسطين"، لمواجهة تهديدات إسرائيل بضم غير شرعي لأراض فلسطينية محتلة.
ودعا المكتب، أمس الجمعة، زوارموقعه الإلكتروني إلى المشاركة بالتوقيع على العريضة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيقدم بعد أيام "على ضم جزء كبير من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل في خطوة توسعية على حساب الفلسطينيين".
وتابع بيان المكتب: "رغم اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين إلا أن ذلك لم يوقف محاولات إسرائيل التعدي على الأراضي الفلسطينية لاحتلالها، منتهكة بذلك القانون الدولي".
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