صور الأقمار الاصطناعية: انفجار طهران يعود لأنفاق يشتبه استخدامها في تجميع صواريخ تعمل بالوقود الصلب

أظهرت صور أقمار صناعية أن الانفجار الذي هز العاصمة الإيرانية جاء من منطقة في جبالها الشرقية، ويعتقد محللون أنها تخفي شبكة أنفاق تحت الأرض ومواقع لإنتاج الصواريخ. ويرى محللون أن الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من يوم الجمعة وأرسل كرة نارية ضخمة في السماء بالقرب من طهران لا يزال غير واضح، وكذلك سبب الانفجار.

رد سريع وغير معتاد

كما أن الرد السريع وغير المعتاد للحكومة الإيرانية في أعقاب الانفجار، يؤكد الطبيعة الحساسة لمنطقة قريبة حيث يعتقد المفتشون الدوليون أن طهران أجرت اختبارات شديدة الانفجار قبل عقدين من الزمن على إطلاق الأسلحة النووية. وكان انفجار هز المنازل ونوافذ متعرجة وأضاء الأفق في وقت مبكر من يوم الجمعة في جبال البرز. وبث التلفزيون الحكومي لاحقًا مقطعًا مما وصفته بموقع الانفجار.

لماذا وزارة الدفاع هي من تولت إطفاء الحريق

وذكر أحد الصحفيين المحليين أنه وقف أمام ما بدا أنه أسطوانات غاز كبيرة سوداء، على الرغم من أن الكاميرا ظلت مركزة بإحكام ولم تظهر أي شيء آخر حول الموقع. وألقى المتحدث باسم وزارة الدفاع داوود عبدي باللوم في الانفجار على غاز مسرب لم يتعرف عليه وقال إنه لم يقتل أحدا.

ووصف عبدي الموقع بأنه "منطقة عامة" ، ما أثار تساؤلاً عن سبب تولي المسؤولين العسكريين وليس رجال الإطفاء المدنيين مسؤولية إطفاء الحريق. ولم يرد تقرير التلفزيون الحكومي على ذلك.

الأقمار الاصطناعية

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية للمنطقة، على بعد حوالي 20 كيلومترًا (12.5 ميلًا) شرق وسط مدينة طهران، مئات الأمتار من أراضي فرك متفحمة لم تتم رؤيتها في صور المنطقة التي تم التقاطها في الأسابيع التي سبقت الحادث. يشبه المبنى بالقرب من علامات شار المنشأة التي شوهدت في لقطات التلفزيون الحكومية.

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موقع الانفجار

تقع منطقة تخزين الغاز بالقرب مما يصفه المحللون بمنشأة صواريخ خوجير الإيرانية، وقال الباحث في مركز جيمس مارتن لدراسات عدم الانتشار في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري في كاليفورنيا فابيان هينز، يبدو أن الانفجار أصاب منشأة تابعة لمجموعة شهيد باكي الصناعية، التي تصنع صواريخ تعمل بالوقود الصلب. وحدد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن خوجير بأنه "موقع لأنفاق عديدة يشتبه في أنها تستخدم في تجميع الأسلحة". كما تشير المباني الصناعية الكبيرة في الموقع المرئية من صور الأقمار الاصطناعية إلى تجميع صواريخ هناك.

برنامج نووي تحت الأرض

وتقول وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية إن إيران لديها بشكل عام أكبر برنامج مرفق تحت الأرض في الشرق الأوسط. كما حدد المسؤولون الإيرانيون أنفسهم الموقع على أنه موجود في بارشين، موطن قاعدة عسكرية حيث قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق إنها تشتبه في أن إيران أجرت اختبارات على محفزات متفجرة يمكن استخدامها في الأسلحة النووية. ونفت إيران منذ فترة طويلة سعيها للحصول على أسلحة نووية، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في السابق إن إيران قامت بعمل "لدعم بعد عسكري محتمل لبرنامجها النووي" توقف بشكل كبير في أواخر 2003.

الاتفاق النووي

أدت المخاوف الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى فرض عقوبات ، وفي نهاية المطاف إلى اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية. انسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب من جانب واحد من الاتفاق في مايو 2018 ، مما أدى إلى سلسلة من الهجمات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة وطهران بالتخلي عن حدود إنتاج الصفقة.

يذكر أن برامج الصواريخ والفضاء الإيرانية تعرضت لسلسلة من الانفجارات في السنوات الأخيرة. جاء أبرزها في 2011، عندما أدى انفجار في قاعدة للصواريخ بالقرب من طهران إلى مقتل قائد الحرس الثوري حسن طهراني مقدم، الذي قاد برنامج الصواريخ التابع للقوات شبه العسكرية، و16 آخرين. في البداية، وصفت السلطات الانفجار بأنه حادث، على الرغم من أن سجينًا سابقًا قال في وقت لاحق إن الحرس استجوبه للاشتباه في أن إسرائيل تسببت في الانفجار.