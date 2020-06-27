صورة.. قائد فيلق القدس الإيراني”إسماعيل قآني” يزور البوكمال السورية

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قالت وكالة أنباء ”تسنيم“ المقربة من الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اللواء إسماعيل قا آني، زار خلال الأيام الأخيرة ما أسمتها ”جبهات القتال ضد تنظيم داعش“ في البوكمال السورية.

ونقلت الوكالة عن اللواء قا آني خلال تصريحات له أمام الجنود المشاركين في جبهات القتال مع داعش قوله، ”إن وجود تنظيم داعش كان بإدارة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ومن المؤكد أن مؤامرات الأمريكيين والإسرائيليين لم تنته بعد“.

وأضاف اللواء قا آني الذي تولى منصب قيادة فيلق القدس عقب اغتيال الجنرال قاسم سليماني مطلع يناير الماضي قائلا: ”من الطبيعي أن تعامل الإدارة الأمريكية شعوب العالم بسوء طالما تقمع شعبها وتعامله بكل وحشية“.

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وتابع أن ”النظام الأمريكي هاجم منطقة غرب آسيا سابقا بحجة أحداث 11 سبتمبر 2001، وأدت تلك الهجمات في مقتل عدد كبير من أبناء الدول الإسلامية ولا يزال القتل والقمع مستمرا“.

وتساءل قائد فيلق القدس الإيراني بقوله: ”كيف تريد الحكومة الأمريكية، التي تعامل شعبها بوحشية وتضطهدهم، أن تعامل الدول الأخرى؟“، مطالبا المليشيات التي تقاتل في سوريا بضرورة الاستعداد لمواصلة القتال.

تداولت وسائل إعلام رسمية إيرانية صورةً لقائد ميليشيا “فيلق القدس” “إسماعيل قآني” مع عدد من عناصر الميليشيات الموالية لإيران .