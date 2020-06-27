الإمارات ترسل قافلة مساعدات طبية إلى إيران “للمرة الرابعة”

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أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 16 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة إلى إيران، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

ويستفيد من هذه المساعدات أكثر من 16 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء “كوفيد-19”.

وتعد هذه الطائرة هي الرابعة التي ترسلها دولة الإمارات إلى إيران منذ مارس/آذار الماضي، ففي 16 مارس/آذار أرسلت الإمارات طائرتي مساعدات تحملان أكثر من 33 طناً من الإمدادات الطبية الحيوية.

كما أرسلت طائرة أخرى في 3 مارس/آذار تحتوي على 7.5 طن من الإمدادات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

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وقال سيف الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى إيران: “إن جهود الإمارات في تسيير عدد من طائرات الإمدادات الطبية العاجلة لمساعدة القطاع الطبي في إيران تعكس أصالة النهج الإنساني وروح التسامح والتضامن في السياسة الإماراتية التي لطالما وقفت قيادة وشعباً إلى جانب الدول والشعوب في الأوقات الصعبة، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى”.

وأضاف: “تأمل الإمارات أن تساهم هذه الإمدادات في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية في إيران وتوفير المزيد من الحماية والوقاية لها”.

وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الجمعة عن إرسال طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى إقليم كردستان العراق، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وسيستفيد من المساعدات الإماراتية أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.