وزير الدفاع الصربي يعلن عن إصابته بفيروس كورونا

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وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الصربية إن “حالة الوزير الصحية جيدة، وأعراض الفيروس لا تظهر عليه في الوقت الحالي، لكنه سيخضع لنظام العزل الصحي”.
ودعا وزير الدفاع الصربي المواطنين إلى الامتثال للتوصيات الصحية التي تهدف إلى مكافحة انتشار المرض في البلاد.
وفي شهر نيسان / أبريل الماضي، أعلنت سلطات البلاد عن إصابة نجل رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش، بفيروس كورونا.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس، فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباء عالميا (جائحة)، ووفقًا لأحدث البيانات، تم تسجيل أكثر من 9.4 مليون حالة إصابة في العالم ، ووفاة أكثر من 484 ألف شخص.
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