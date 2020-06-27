كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صربيا.. إصابة رئيسة البرلمان بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة "تاينوج"، السبت، عن إصابة رئيسة البرلمان الصربي مايا غويكوفيتش (البالغة من العمر 57 عاما)، بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأوضحت الوكالة: أن "غويكوفيتش" تعاني من التهاب رئوي، وهي ترقد في مستشفى للمرضى المصابين بفيروس كورونا، وتتلقى العلاج هناك.

في وقت سابق، ذكرت الأنباء، أن وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين، أصيب بعدوى فيروس كورونا، وخلال ذلك لم تظهر على الوزير أية أعراض للمرض، وهو في وضع صحي جيد، ويتواجد حاليا في عزلة ذاتية.

وكان ينوي وزير الدفاع الصربي المشاركة في احتفالات عيد النصر في موسكو، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب المرض.

ووفقا للمعطيات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بالفيروس في صربيا 13792 شخصا، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 267 حالة.

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