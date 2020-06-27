كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يتسبب في أغلاق محافظ بيت لحم للمرة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كامل حميد، محافظ بيت لحم، في بيان له اليوم السبت، عن إغلاق المحافظة لمدة 48 ساعة لمواجهة انتشار جديد لفيروس كورونا المستجد، بالمدينة السياحية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال كامل حميد في البيان: "إن الإغلاق يشمل تعطيل جميع المؤسسات الرسمية والخاصة، ووقف جميع الأنشطة والفعاليات، باستثناء الصحية منها، ومنع الخروج من بيت لحم أو الدخول إليها، ومنع الحركة الداخلية إلا في الحالات الطارئة والإنسانية".

وتابع: "سيتم نشر الحواجز الأمنية واستنفار لجان الطوارئ لضمان تنفيذ (القرار) تحت طائلة المسؤولية".

وهي المرة الثانية تعلن فيها السلطة الفلسطينية إغلاق المدينة التي شهدت أول انتشار للفيروس في الأراضي الفلسطينية في الخامس من مارس الماضي، وذلك عقب نزول سياح يونانيين في أحد فنادقها.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح السبت 33 إصابة إضافية بالفيروس في بيت لحم من 67 إصابة في باقي مدن الضفة الغربية.

وأوضحت أن مجموع الإصابات التي سجلت في الضفة الغربية حتى الآن تجاوز ألفا، بينها حالتا وفاة و11 حالة في العناية الفائقة، ضمنها حالات من مدينة بيت لحم.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في العشرين من الجاري إغلاق مدينتي الخليل لخمسة ايام ونابلس لـ48 ساعة للسبب نفسه.

وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية قبل أيام من موجه جديدة لانتشار الفيروس في الاراضي الفلسطينية.