كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عبدالله بن زايد يبحث علاقات الإمارات مع أستونيا وكوستاريكا لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصالين مرئيين مع، نظيره في جمهورية أستونيا أورماس رينسلو، ونظيره في كوستاريكا رودولفو سولانو كيروس، سبل تطوير العلاقات وتعزيز أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات، ومنها التكنولوجيا والأمن الغذائي وقطاع الدواء.

وناقش "الشيخ عبدالله بن زايد" مع وزير خارجية أستونيا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته وسبل تعزيز المواجهة الدولية الجماعية له.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وأورماس رينسلو، على التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات البحثية وتبني الفحوص المتطورة للكشف عن الحالات المصابة، كما أكدا على أهمية التعاون في إطار المنظمات الدولية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، على العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أستونيا، والحرص على تعزيز أوجه التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما، مشيداً بدعم أستونيا الصديقة لـ"إكسبو 2020 دبي"، معرباً عن تطلعه لمشاركة متميزة لأستونيا في هذا المعرض العالمي الذي تستضيفه الدولة العام المقبل.

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وتناول الاتصال المرئي مع ورودولفو سولانو كيروس وزير خارجية كوستاريكا مستجدات جائحة كورونا، وجهود البلدين لاحتواء تداعياته. وأكد سموه ووزير خارجية كوستاريكا أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات وتبني الفحوصات المتقدمة للكشف عن حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح للمرض.

وتبادل مع وزير خارجية كوستاريكا التعازي في ضحايا كورونا، وأكدا على أهمية التعاون الدولي وتعزيز العمل الجماعي للحد من آثار هذه الجائحة، كما أكدا أهمية التعاون في إطار المنظمات الدولية.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد، إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية كوستاريكا في المجالات كافة انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، مشيداً بدعم جمهورية كوستاريكا الصديقة لمعرض إكسبو 2020 دبي، معرباً عن تطلعه لمشاركة متميزة لكوستاريكا في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه الدولة العام المقبل.

من جانبه، ثمن "رودولفو سولانو كيروس" دعم الإمارات لبلاده لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.