كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة اللبنانية ترصد 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، أنها رصدت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 1719.

وأشارت الصحة اللبنانية إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، وبالتالي فإن عدد الوفيات مستقر عند 33.