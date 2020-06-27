كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران.. تخطي إجمالي الإصابات بكورونا عتبة الـ 220 ألف حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، عن تسجيل 2456 إصابة و125 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 220180، كما أرتفع إجمالي الوفيات إلى 10364 حالة.

كما لفتت الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 180661، كما تم إجراء 1583542 فحص تشخيص للفيروس في إيران حتى اليوم.