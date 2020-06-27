كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. الإمارات ترسل طائرة مساعدات إضافية إلى إيران لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، طائرة مساعدات تحتوي على 16 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة إلى إيران؛ لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، وسيستفيد منها أكثر من 16 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء الفيروس.

وتعد هذه الطائرة هي الرابعة التي ترسلها الإمارات إلى إيران منذ شهر مارس الماضي، ففي يوم 16 مارس أرسلت الإمارات طائرتي مساعدات تحملان أكثر من 33 طنا من الإمدادات الطبية الحيوية، كما أرسلت طائرة أخرى في الثالث من مارس تحتوي على 7.5 طن من الإمدادات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال سفير الإمارات لدى إيران سيف الزعابي: إن "جهود الإمارات في تسيير عدد من طائرات الإمدادات الطبية العاجلة لمساعدة القطاع الطبي في إيران تعكس أصالة النهج الإنساني وروح التسامح والتضامن في السياسة الإماراتية التي لطالما وقفت قيادة وشعباً إلى جانب الدول والشعوب في الأوقات الصعبة ومساندتهم وإنقاذ حياتهم، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى".

وأضاف الزعابي: "تأمل دولة الإمارات أن تسهم هذه الإمدادات في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية في إيران وتوفير المزيد من الحماية والوقاية لها".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,942 مليون إصابة، بينهم أكثر من 497 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,387 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.