بني ملال.. توقيف أربعيني نشر صور سلاح على “فيسبوك” وهدد حياة عناصر القوات المساعدة

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، صباح اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح ضد عناصر القوات العمومية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح المديرية العامة كانت قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع صورة لسلاح ناري رشاش منشورة على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومشفوعة بتعليق يدعي عزم صاحبها ارتكاب جناية القتل العمد في حق عناصر القوات العمومية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا المنشور عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة بني ملال، بينما اتضح أن الصورة المنشورة هي لسلاح غير حقيقي كان الغرض منها هو المساس بالشعور بأمن المواطنين.

وقد تم، حسب البلاغ، إخضاع المشتبه فيه لبحث تمهيدي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الدوافع الحقيقية لنشر هذه المحتويات الرقمية المحرضة على ارتكاب أفعال إجرامية.