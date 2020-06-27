إطلاق بحث قضائي حول فيديو يوثق ممارسات جنسية في جماعة بني بوعياش اليوم

بدأت السلطات في إقليم الحسيمة بحثا حول مزاعم بارتكاب جنح ذات طبيعة أخلاقية بمقر جماعة بني بوعياش، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.

وأطلق كاتب فرع حزب العدالة والتنمية في بني بوعياش، سلسلة من الاتهامات ضد رئيس جماعتها في تسجيل مرئي بثه على صفحته في موقع “فايسبوك”، وزعم وجود تسجيلات بوقوع ممارسات جنسية داخل مقر الجماعة، مشيرا إلى أن هذه التسجيلات بحوزة عضو بالجماعة.

غير أن رئيس هذه الجماعة، وهو عضو في حزب الأصالة والمعاصرة، سرعان ما أصدر بيانا يدين فيه هذه الاتهامات، وكذلك فعلت الأمانة الجهوية لحزبه.

ويروم البحث الجاري الوصول إلى التسجيل المذكور الذي يزعم كاتب فرع البيجيدي تضمنه لقطات لممارسات جنسية داخل مقر الجماعة، لتحديد الأطراف، والمسؤوليات.

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وقال مصدر أمني لموقع “اليوم 24″، إن الأبحاث الأولية تسير في اتجاه الحصول على التسجيل أولا، رغم وجود احتمال كبير بإتلافه بعد الإعلان عن وجوده.

ويعول رئيس الجماعة على ذلك بشدة لإطلاق دعوى قضائية ضد كاتب فرع البيجيدي في مدينته بتهمة السب والقذف. لكن مصادر في البيجيدي تقول إن رئيس الجماعة الذي يعاني كثيرا في بلدته بسبب التداعيات السياسية لحراك الريف، يجد نفسه الآن، في موقف حرج بسبب الاتهامات الجديدة.

وتضيف أن التسجيل الذي يوثق الاتهامات المذكورة موجود، وسيقدم كاتب فرع الحزب كل المعلومات بخصوص هوية العضو الجماعي الذي يتحوز عليه، بمجرد ما إن تطلب منه السلطات المختصة ذلك. وستسمح الخبرة التقنية على الهاتف باستخراج تلك اللقطات حتى وإن جرى إتلافها.