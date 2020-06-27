إيطاليا.. إعتقال مهاجر مغربي يقوم ببيع صور وفيديوهات إباحية للأطفال على الإنترنت

ألقت الشرطة الإطالية، القبض على مهاجر مغربي اليوم السبت، يقوم ببيع صور وفيديوهات إباحية للأطفال على الإنترنت، بمنطقة فالسابيا ضواحي إقليم بريشيا الإيطالي.

وحسب وسائل إعلام إيطالية التي نقلت الخبر، فإن السلطات الإيطالية قد توصلت بتقرير من وكالة أمريكية متخصصة في حماية القاصرين عبر الإنترنت أن احد المستخدم يمتلك ويوزع صورًا ومقاطع فيديو إباجلية لقاصرين .

وأضافت المصادر ذاته، أنه تم تحديد عنوان IP لعامل ببريشا، من بين أولئك الذين قاموا بتنزيل مواد إباحية، وهو مهاجر من أصول مغربية يبلغ من العمر 35 سنة، تم إعتقاله للإستماع إليه حول الواقعة.

وأشار نفس المصدر، إلى أن رجال الشرطة؟ تمكنت من العثور على هاتف وجهاز الكمبيوتر، بهما أكثر من 800 ملف تحتوي على مقاطع فيديو وصور للقاصرين في مشاهد جنسية صريحة، مرجحة انه هذه المواد الإباحية، يتم إنتاجها في جنوب شرق آسيا، وتباع في موقع الويب المظلم.