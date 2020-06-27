جهة الشمال الثانية في عدد الإصابات بكورونا.. ومجموع الحالات تجاوز 2000

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في جهة الشمال حتى العاشرة من صباح اليوم السبت، إلى 2079 حالة، بعد تسجيل 52 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ خلال 18 ساعة الأخيرة، لتصبح الجهة الثانية من حيث عدد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في المغرب.

ووفق بيانات الحالة الوبائية المنشورة على البوابة الرسمية لفيروس كورونا، فإن الحصيلة التراكمية لعدد الإصابات في الجهة تمثل 17.54 في المائة من مجموع الحالات المسجلة على الصعيد الوطني البالغ 11 ألفا و854 حالة.

وكانت البؤر الصناعية، التي ظهرت مؤخرا في إقليمي طنجة والعرائش، قد تسببت في ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في جهة الشمال.