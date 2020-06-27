ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في جهة الشمال حتى العاشرة من صباح اليوم السبت، إلى 2079 حالة، بعد تسجيل 52 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ خلال 18 ساعة الأخيرة، لتصبح الجهة الثانية من حيث عدد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في المغرب.
ووفق بيانات الحالة الوبائية المنشورة على البوابة الرسمية لفيروس كورونا، فإن الحصيلة التراكمية لعدد الإصابات في الجهة تمثل 17.54 في المائة من مجموع الحالات المسجلة على الصعيد الوطني البالغ 11 ألفا و854 حالة.
وكانت البؤر الصناعية، التي ظهرت مؤخرا في إقليمي طنجة والعرائش، قد تسببت في ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في جهة الشمال.
كانت هذه تفاصيل خبر جهة الشمال الثانية في عدد الإصابات بكورونا.. ومجموع الحالات تجاوز 2000 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.