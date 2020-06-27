قيس السعيد يهاتف الملك محمد السادس لتهنئته بنجاح العملية الجراحية

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أن الرئيس قيس سعيد، أجرى اليوم السبت، مكالمة هاتفية مع الملك محمد السادس، للإطمئنان على صحته.
وقالت الرئاسة التونسية، إم الرئيس قيس السعيد، هنأ الملك محمد السادس، بنجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا متمنيا له دوام الصحة والعافية.
كما تم التطرق خلال هذه المكالمة، حسب المصدر ذاته، إلى العلاقات المتميزة بين تونس والمغرب وسبل مزيد دعمها وتعزيزها.
وأجرى الملك محمد السادس، يوم الأحد 14 يونيو 2020، عملية بمصحة القصر الملكي في الرباط، إذ أوضح بلاغ القصر الملكي بشأنها أن الإيقاع الأديني لقلب الملك محمد السادس، سجل عودة ظهور اضطراب من جديد، وقد أوصاه الأطباء بإزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية (ablation par radiofréquence) التي أجريت له.
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