شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث إحصاءات "كورونا": 9.86 ملايين إصابة و494351 وفاة في العالم والان مع التفاصيل

السبت 27 يونيو 2020 أشار أحدث إحصاء وفقا لـ"رويترز"، اليوم، إلى أن أكثر من 9.86 ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 494351 شخصاً توفوا من جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019 . Advertisements وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 125009 حالات وفاة ومليونين و479763 حالة إصابة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 55961 حالة وفاة ومليون 274974 حالة إصابة. وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 627646 حالة إصابة و8969 حالة وفاة.

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