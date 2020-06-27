شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 7 وفيات و724 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 27 يونيو 2020 أعلنت مملكة البحرين اليوم عن تسجيل 7 حالات وفاة و 724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

واوضحت وزارة الصحة البحرينية في بيان ان حالات الوفاة تعود لأشخاص كانوا قد اصيبوا بفيروس كورونا وان الإصابات الجديدة بينها 474 حالة تعود لعمالة وافدة فيما Advertisements تعود 240 حالة لمخالطين لمصابين و 10 حالات قادمة من الخارج. وذكرت الوزارة ان العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 78 حالة، فيما بلغ العدد الاجمالي للحالات المتعافية 19137 حتى الان بعد تسجيل 636 حالة وان عدد الحالات القائمة بلغ 5590 حالة.

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