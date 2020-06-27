مخطط حوثي إخواني يستهدف قبائل مأرب

السبت 27 يونيو 2020

كشف مصدر قبلي في محافظة مأرب عن مخطط إخواني - حوثي يستهدف القوة القبلية في مأرب والتي تقف أمام تحركات الأخير وتمنع سيطرته على المحافظة .



ونقل موقع نيوز يمن عن المصدر القبلي، إن مشروع الحوثيين والإخوان في مأرب هو إضعاف المكونات القبلية وتطويعها واستنزاف قوتها البشرية ورموزها التي بقيت منذ عقود مرجعية في القرار والتحرك ومصدر قوة.

وأوضح أن الإخوان طيلة خمسة أعوام يتآمرون على قبائل مارب وجاءت مليشيات الحوثي اليوم لتهاجم المناطق التي تتواجد فيها قبيلة مراد بعد سنوات من قتال القبيلة دفاعاً عن الشرعية، حيث قدمت خيرة رجالها في مواجهة المليشيات الحوثية.

وأشار المصدر إلى أن مليشيات الحوثي كما الإخوان المسلمين يعملون لإضعاف المجتمعات المحلية وإفراغها من قواها الحية والحضور الفاعل لمكوناتها لكي تسهل عليهم مهمة السيطرة وبسط النفوذ دون معوقات.

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وأكد المصدر أن التصعيد الحوثي ضد قبيلة مراد في الوقت الذي يحشد الإصلاح قوات الجيش الوطني إلى شبوة وأبين لقتال المجلس الانتقالي، جزء من المؤامرة على قبائل مأرب، حيث يتم التضحية بمراد وبعدها عبيدة، وسبق أن أنهكت قبائل الجدعان ودهم أيضاً وغيرها من المكونات القبلية في مأرب.

وأوضح المصدر أن مأرب بحاجة إلى تحرك فاعل من قبل التحالف العربي يحتوي هذه الانهيار في قدرة الجيش الوطني على مواجهة المليشيات الحوثية وتعزيز الجبهات بوحدات عسكرية من المنطقة الأولى في سيئون وإعادة القوات المتمركزة في شقرة وأبين وشبوة إلى مأرب لمواجهة مليشيات الحوثي.

وأكد المصدر أن كل التشكيلات العسكرية ستدفع ثمن أي انهيار للقبائل في مأرب، كون القبائل هي من تتصدى للمليشيات وتحمي ظهر الجميع بمن فيهم تلك القوات التي تتواجد في شبوة وأبين وتحارب الجنوبيين.

وقال المصدر إنه -لا سمح الله- في حال كسرت قبيلة مراد، وهذا لن يكون، فإن مليشيات الحوثي ستصل إلى بيحان شبوة خلال ساعات، وبعدها لن تستطيع القوات الذاهبة إلى شقرة أن تستعيد شبراً واحداً، لأن كل ما خسرته في الجوف ونهم لم يتم استعادته إلى اليوم