شكرا لقرائتكم خبر عن تتجاوز 9.86 مليون ... أصابات كورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أشار أحدث احصاء لرويترز اليوم السبت إلى أن أكثر من 9.86 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 494351 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019 .

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 125009 حالات وفاة ومليونين و479763 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 55961 حالة وفاة ومليون 274974 حالة إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 627646 حالة إصابة و 8969 حالة وفاة.