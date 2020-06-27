شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا : حصيلة وفيات كورونا تصل إلى 43514 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت أرقام حكومية اليوم السبت أن حصيلة الوفيات في بريطانيا من بين الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 43514 بزيادة 100 عن اليوم السابق.

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