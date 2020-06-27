مهاتير محمد يؤيد ترشح المعارض محمد شفيع لرئاسة وزراء ماليزيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، اليوم السبت، دعمه لرئيس وزراء ولاية صباح بجزيرة بورنيو مرشحا لقيادة البلاد.

وقال مهاتير، في بيان: إن مؤيدين وحلفاء اتفقوا في اجتماع، يوم الخميس، على ترشيح محمد شفيع فضل، الذي كان من بين أوائل القادة الذين عارضوا حكومة نجيب عبدالرزاق التي أطاح بها مهاتير في عام 2018.

وقال مهاتير: ”أؤيد تماما هذا الاقتراح… الشيء المهم هو أن لدينا موقفا ثابتا وللشعب أن يعرف موقفنا“.

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ومن المقرر إجراء انتخابات ماليزيا المقبلة بحلول سبتمبر/ أيلول 2023، لكن هناك تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة في وقت أسبق من ذلك.

وفي الاجتماع جرى الاتفاق أيضا على اقتراح بترشيح نائب مهاتير السابق أنور إبراهيم الذي تحول إلى منافس له، وابن مهاتير مخرز، نائبين لرئيس الوزراء.

وبذلت المعارضة الماليزية جهودا مضنية في الأسابيع الماضية للاتفاق على مرشح موثوق به يقود الحملة ضد حكومة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، لكنها لم تستطع الاختيار بين مهاتير وأنور.

وتحالف السياسيان المخضرمان في 2018 للإطاحة بنجيب الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، وصار أنور الخليفة المرتقب لمهاتير.

ووصل محيي الدين إلى منصب رئيس الوزراء في مارس /آذار، بعد أسبوع من الاضطراب السياسي تسببت فيه استقالة مهاتير الصادمة.

وضغط مهاتير من أجل اقتراع بحجب الثقة عن حكومة محيي الدين في البرلمان، وقال إنه سيسعى للإطاحة به؛ لأنه أعاد إلى الحكم حزبا فاسدا رفضه الناخبون في انتخابات تاريخية قبل عامين.