شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاتصالات بمجلس النواب توصي الحكومة بدعم شركات البرمجيات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بأهمية دعم الشركات المتوسطة والصغيرة وشركات الشباب لاسيما في مجال البرمجيات بما يمكن من تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلي شركات ناجحة في مجال التكنولوجيا.
كما شددت اللجنة البرلمانية في تقرير لها بشأن موازنات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالي الجديد 2020 /2021 ، علي أهمية توفير الاعتمادات اللازمة بوضع سياسات شاملة لحوكمة قواعد البيانات بين الجهات الحكومية بما يضمن جودة وسرية وخصوصية المواطن.
ونوهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي أن معظم الزيادات الوارده في قطاع الاتصالات، والتي وافقت عليها وزارة المالية، هي زيادات حتمية لمواجهة مصروفات حتمية سواء لمواجهة الارتفاع في أسعار السلع والخدمات أو للوفاء بالتزامات لتنفيذ بعض الاستثمارات الضرورية.
يُشار إلي أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد 2020 /2021 ، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، كشفت عن توجيه استثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 26.5 مليار جنيه بنسبة 3.6٪ من إجمالي استثمارات الخطة ويخص القطاع الخاص نحو 26٪ من إجمالي استثمارات القطاع، بما يعادل 6.9 مليار جنيه.
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