شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام "الصحفيين": جرنا لمعارك وهمية من أجل الانتخابات القادمة لن ينجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن التاريخ الأبيض لنقابة الصحفيين و مبناها العريق لا يجوز أبدا استخدامه مع الضمير الأسود، مضيفا أن كل شيء واضح و أن الجرجرة لمعارك وهمية أصبح كرتا حرقه الماضى.

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وأضاف محمد شبانه خلال منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن حصة التاريخ لم تعد تؤتى ثمارها، متابعا :" كيف تصنع معارك وهمية مبكرة لأجل الانتخابات ؟درس يجهز البعض له الآن، و"لكنهم لا يعلمون أن الصحفيين يعلمون".

يذكر أن الأعمال التى يشهدها الدور الرابع بمقر نقابة الصحفيين، قد تسببت فى خناقة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وخاصة عقب البوست الذى كتبه يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق والذى زعم وجود جريمة ترتكب فى الدور الرابع وتشويه للمبنى، الأمر الذى دفع محمد شبانة سكرتير عام النقابة للرد، مؤكدا أنه لم يقترب أحد من قيمة النقابة ولا تراثها.