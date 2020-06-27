شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن أسماء الأعضاء الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب رجائى عطية، أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالقاهرة في أيام 8 و 10 و15 و16 و17 مارس الماضى و 10 و11 مايو الماضى .

يذكر أن نقابة المحامين، قررت من قبل تأجيل حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، الذي كان مقررا عقده غدا الأحد الموافق 28 يونيو الجاري، على أن يتم إعلان موعد ومكان انعقاد جلسات حلف اليمين في أقرب وقت، بالشكل الذي يحافظ على سلامة وصحة كافة الحضور، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

و كان مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب رجائى عطية قد انتهى من قبل من تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث تم اختيار حسين الجمال لمنصب الأمين العام ومحمود الداخلى وأسامة سالمان وأبو بكر الضو لمنصب الأمين العام المساعد.

كما اختار مجلس النقابة سيد عبد الغنى وعبد المجيد هارون لمنصب أمين الصندوق، ومجدى سخى ومحب المكاوى وعمر هريدى ويحيى التونى للوكالة.

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