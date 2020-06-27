شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة تكشف تفاصيل سرقة أموال تبرعات كورونا فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت قيادات فى المعارضة التركية اتهامات لحكومة رجب طيب أردوغان بالتواطؤ والصمت على عملية السطو على أموال التبرعات الموجهة لمساندة الدولة فى أزمة فيروس كورونا، ووفقا لصحيفة أحوال تركية فقد اتهم نائب رئيس مقاطعة ميرسين الجنوبية، ألباي أنتمن، العضو في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المُعارضة التركية، الحكومة التركية بالصمت والاختباء حيال مصير إنفاق الأموال التي تمّ التبرع بها من قبل المواطنين الأتراك لحملة الإغاثة للمُتضرّرين من فيروس كورونا، مُلمّحاً إلى تقاسم تلك الأموال بين مسؤولين حكوميين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن حملة " نحن نكفي لبعضنا البعض يا وطني تركيا" في 30 مارس الماضي، في محاولة لاستجداء الأموال لدعم جهود حكومته في تقديم مساعدات مالية للأتراك خلال أزمة وباء كورونا، وهو ما قوبل بحملة انتقادات واسعة من مُنطلق أنّ الحكومة هي من يجب أن تدعم شعبها، وليس إجبارهم على دفع أموال باتت مجهولة المصير.

وقال أردوغان مؤخراً إن أكثر من ملياري ليرة تركية تراكمت خلال حملة التبرعات من 11 مايو ولغاية 24 يونيو، فيما أظهر الموقع الرسمي للحملة أنّ التبرعات بلغت 2.1 مليار ليرة (306.30 مليون دولار).

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وردّ نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي على استفسار أنتمن المكتوب بإحالة النائب إلى وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية.

وذلك عندما قدّم عضو حزب الشعب الجمهوري استفسارًا موجهًا إلى الوزارة المذكورة، بالقول"ابحث على موقع الوزارة".

ونقلت صحيفة جمهوريت عن انتمن قوله "نسأل الآن أين ذهبت هذه الأموال، فيما الرئاسة التي أدارت الحملة تقول إنهم لا يعرفون."