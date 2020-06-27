شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام": تحديد موعد أول اجتماع لتشكيل الهيئة الجديد عقب حلف اليمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أنه لن يتم تحديد أول اجتماع للتشكيل الجديد للهيئة، إلا عقب حلف اليمين أمام مجلس النواب لبدء العمل، مضيفا أن الهيئة مستمرة فى تحديث و تطوير آليات العمل بها لمواكبة التغيرات التى طرأت .

وأضاف حسين زين في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الهيئة الوطنية للإعلام مستمرة فى تفعيل دورها، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف السياسية الإعلامية للدولة المصرية .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر من قبل القرار رقم 365 لسنة 2020، بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة، حسين كمال عبد القادر زين.

وتضمن القرار عضوية كل من:

1- المستشار/ محمد رجب خليل إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة.

2- خالد محمد إبراهيم نوفل - ممثلا لوزارة المالية.

3- وليد زکریا على أحمد - ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

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4- ريهام علی مصطفی کامل السهلي - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

5- جمال راجي عنايت إبراهيم - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

6- عمرو عبد الحميد حسن أحمد من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.

7- سامي عبد السلام سعدون عبد المعطي - ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام .

8- هالة فاروق محمد حشیش - ممثلا لنقابة الإعلاميين.

ونصت (المادة الثانية)، على أن تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورة أربع سنوات .