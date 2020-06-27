شكرا لقرائتكم خبر عن أمين دينية النواب: الصلاة فى المساجد ليست وجوبية بالظرف الاستثنائى الراهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، سعادته بمشاهد الصلاة فى المساجد بأول يوم لفتح دور العبادة بعد إغلاق دام أكثر من 90 يوما، قائلا: "المساجد امتلأت بالمصلين وكأن اليوم عيد، والجميع كان متلهفا لعودة المساجد ..وكان هناك حرص كبير على الحضور لصلاة الفجر من قطاع عريض من المصلين رغم أزمة كورونا، كما أن الجميع التزم بإجراءات التباعد".

واعتبر أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أن عودة دور العبادة بإجراءات احترازية هى خطوة موفقة ، مطالبا المصريين بالالتزام بالتدابير الاحترازية والحرص على النظافة الشخصية،بيجانب ضرورة تعقيم وتطهير المسجد عقب كل صلاة .

وتمنى "حمروش" أن تعود صلاة الجمعة عن قريب، قائلا "لتتمم سعادتنا بعودة كافة العبادات، وأثق فى أن المصريين سيلتزمون بكافة التدابير والحرص على استمرار المساجد مفتوحة كما هى"، موجها مطالبة لأصحاب الأمرض المزمنة بقوله "راجع نفسك قبل ما تروح المسجد خشية أن تتعرض أو تعرض نفسك للإصابة..والصلاة فى المسجد ليست وجوبيه فى الظرف الاستثنائى الذى نمر به والحفاظ على النفس البشرية أولى ".

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وكان قد رصد ”الخليج 365” فى بث مباشر أول صلاة فجر من داخل مساجد محافظات مصر المختلفة عقب إلغاء حظر التجوال بقرار من مجلس الوزراء، وعودة الصلوات داخل المساجد من جديد، وذلك بعد حوالى 3 شهور من قرار غلق المساجد وفرض حظر التجوال لمنع التجمعات ومكافحة العدوى بفيروس كورونا بين المواطنين.