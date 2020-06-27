مرصد الشمال: السلطات تلعب لعبة “القط والفأر” مع مقاهي الشيشة وصالونات الدعارة

حذر محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، اليوم السبت، من عودة صالونات الشيشة والدعارة بمرتيل، إلى مزاولة أنشطتها غير القانونية من جديد، تحت يافطة المقاهي، ما سيؤدي إلى ارتفاع عدد المصابين بوباء كورونا في المدينة.

وقال بن عيسى في تصريح لـ”اليوم24″، إن المقاهي التي تقدم مثل هذه الخدمات، غير القانونية، تعتبر أماكن مغلقة، وبالتالي يسهل على الفيروس الانتشار فيها.

وتساءل بن عيسى، عن أسباب صمت السلطات المحلية والمصالح الأمنية، على هذه التجاوزات، معتبرا أن السلطات تلعب لعبة القط والفأر مع أصحاب هذه المحلات بدل التدخل بحزم وتطبيق القانون، بحسب قوله.

وطالب بن عيسى من السلطات المحلية، بسحب الرخص التجارية المسلمة لهذه المقاهي، وإغلاقها بشكل نهائي.