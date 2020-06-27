بنك المغرب: انخفاض سعر الدرهم بـ0,14 % مقابل الأورو ما بين 18 و24 يونيو

أفاد بنك المغرب، بأن سعر صرف الدرهم تراجع بنسبة 0,14 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,40 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة من 18 الى 24 يونيو الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف، مضيفا أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت إلى غاية 19 يونيو الجاري، ما مجموعه 287,9 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,4 في المائة من أسبوع إلى آخر وبارتفاع نسبته 22,1 في المائة على أساس سنوي.

وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ، خلال نفس الأسبوع، 41,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض. ومع الأخذ في الاعتبار ضخ 34,6 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و29,6 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، و3 مليار درهم برسم عمليات مبادلة للصرف، ليصل إجمالي التدخلات إلى 108,3 مليار درهم.

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وفيما يتعلق بسوق ما بين البنوك، يضيف المصدر نفسه، بلغ حجم التداول اليومي 4,4 مليار درهم، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1,5 في المائة في المتوسط، مبرزا أنه ضخ مبلغ 38,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 24 يونيو (تاريخ الاستحقاق 25 يونيو).

وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر “مازي” انخفض بنسبة 1,4 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 15,4 في المائة، موضحة أن هذا التطور الأسبوعي يعكس، على وجه الخصوص، انخفاض المؤشرات القطاعية ل “البنوك” بنسبة 1,9 في المائة، لـ “البناء ومواد البناء” بنسبة 1,6 في المائة، و”الاتصالات” بنسبة 1,2 في المائة، و في المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعي “التوزيع” و”المشروبات” على التوالي بنسبة 1,9 في المائة و 1,8 في المائة.

وأشار البنك إلى أن حجم المبادلات بلغ 1,3 مليار درهم مقابل 773,9 مليون درهم خلال الأسبوع المنصرم، فيما استقر المبلغ اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم عند 237,1 مليون درهم بعد 153,1 مليون درهم خلال الأسبوع المنصرم.