محكمة مصرية تدين “سما المصري” بثلاث سنوات لتحريضها على الفسق والفجور

قضت محكمة الجنح الاقتصادية المصرية، بمعاقبة الراقصة المثيرة للجدل سما المصري، بالحبس ثلاث سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة ثلاث سنوات، لإدانتها بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع.
وبحسب صحيفة “الوطن”، أمر النائب العام بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام، عبر حسابات خاصة بها للتواصل الاجتماعي.
كما أتت سما المصري، بحسب النائب العام، علانية بأفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.
واعتدت الفنانة المصرية على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، بحسب النيابة العامة، التي اتهمتها بإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.
ورصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداولا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لصور ومقاطع مصورة للمتهمة مخلة وخادشة للحياء العام.
وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع “فيسبوك”، عددا كبيرا من الشكاوى ضدها، لنشرها تلك الصور والمقاطع، مبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها.
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