خامنئي يحذر من تدهور الوضع الاقتصادي في حال تفشي كورونا بشكل أوسع

السبت 27 يونيو 2020

أطلق المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، (السبت)، تحذيرات من أن المشاكل الاقتصادية في البلاد يمكن أن تزداد سوءاً في حال تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل واسع، معتبراً أن الزخم السابق لاحتوائه تضاءل.



وبذلت إيران جهوداً مضنية لاحتواء جائحة «كوفيد-19» منذ الإعلان عن أولى الإصابات في مدينة قم في فبراير (شباط) الماضي. وأُغلقت مؤسسات تجارية غير أساسية ومدارس وألغيت أنشطة عامة في مارس (آذار). لكن السلطات رفعت تدريجياً القيود اعتبارا من أبريل (نيسان) سعيا لإعادة فتح الاقتصاد الذي يرزح تحت عقوبات.

وقال خامنئي خلال لقاء مع مسؤولين في القضاء: «من الصائب القول إنه يجب القيام بشيء لمنع مشاكل اقتصادية ناجمة عن فيروس كورونا، لكن في حالة الاهمال والانتشار الكبير للمرض، فإن المشاكل الاقتصادية ستتفاقم أيضاً»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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وتابع أن «تضحيات عمال الصحة والجهود التي تبذلها مجموعات متطوعين والتعاون الشامل من الناس، جعلت إيران واحدة من أنجح الدول. لكن ذلك كان في بداية (العدوى) والآن مع الاسف فإن الزخم والجهد قد تضاءلا لدى بعض الناس والسلطات».

وسجل الريال الإيراني مزيداً من التراجع أمام الدولار الأميركي في الأيام الماضية بسبب الإغلاق الموقت للاقتصاد وغلق الحدود ووقف الصادرات غير النفطية، وفق محللين.

وتفاقمت مشكلات إيران الاقتصادية منذ العام 2018 عندما انسحب الرئيس الاميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات على طهران، مستهدفاً مبيعات نفط حيوية والأنشطة المصرفية