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شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أمريكي شديد اللهجة لحكومة الوفاق من الإستعانة بمرتزقة أردوغان والان مع التفاصيل
السبت 27 يونيو 2020
أن الخارجية الأمريكية أكدت لحكومة الوفاق ضرورة ألا تخضع قوات الأمن لأي تهديد من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة والمقاتلين الأجانب، وضرورة استئناف المحادثات بشأن نزع سلاح الميليشيات،ومعارضة كافة التدخلات الأجنبية في ليبيا وحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار واستئناف المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، ,وفقا لسكاي نيوز.
وأعلن الجيش الليبي، الدفع بمزيد من التعزيزات باتجاه غرب سرت تحسبا لهجوم لكتائب الوفاق، مضيفا إن التعزيزات التى أرسلت إلى سرت جاهزة لصد أى هجوم من قبل الميليشيات المدعومة من تركيا، مشيرا إلى أن المعركة في ليبيا باتت تأخذ منحنى خطيرا على الصعيد الدولى.
وقال مدير إدارة التوجيه بالجيش الوطنى الليبى في لقاء على قناة العربية الحدث، أن الإخوان يسيطرون على الدولة وهم لا يجيدون سوى الإرهاب، وأن مرتزقة تركيا هم من يقاتلون الجيش.
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