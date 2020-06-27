شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من استخدام تركيا للمرتزقة في ليبيا (فيديوجراف) والان مع التفاصيل

السبت 27 يونيو 2020 كشف فيديوجراف أن خبراء أمميون يؤكدون انخراط تركيا بتجنيد المقاتلين ونقلهم من سوريا لليبيا.

Advertisements واوضح الفيديوجراف ان المقاتلون السوريون يشاركون في الاعمال العدائية لدعم حكومة الوفاق . كما تم تجنيد المقاتلين من الفصائل المسلحة السورية،كما ان الفصائل متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.

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