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الأمم المتحدة تحذر من استخدام تركيا للمرتزقة في ليبيا (فيديوجراف)

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 27 يونيو 2020

كشف فيديوجراف أن خبراء أمميون يؤكدون انخراط تركيا بتجنيد المقاتلين ونقلهم من سوريا لليبيا.

 

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واوضح الفيديوجراف ان المقاتلون السوريون يشاركون في الاعمال العدائية لدعم حكومة الوفاق .

 

كما تم تجنيد المقاتلين من الفصائل المسلحة السورية،كما ان الفصائل متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.

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