شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الخطاب “بو حمد”: فيروس كورونا أنعش زواج الأرامل والمطلقات في الكويت والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 4:46 مساءً, 27 يونيو 2020 م
المناطق - الرياض
في خبر أثار موجة من الانتقاد بين الكويتيين ورعباً في قلوب الكويتيات أكد الخطاب الكويتي “أبو حمد” ان فيروس كورونا أنعش زواج الأرامل والمطلقات في الكويت.
وحسب أبو حمد فإن اقبال الكويتيين على الزواج من الأرامل والمطلقات جاء لكونهن يقبلن الزواج من دون حفل أو صالات أو قاعات فنادق.
يذكر أن أبو حمد، ذو اللحية الحمراء ليس خطاباً عادياً، فهو يمتلك ملفات تحوي الآلاف من الأسماء ومثلها من أرقام الهواتف، ورغم كثرة العدد لا يغيب عنها التنظيم، فقاعدة بياناته «الملغومة» مرتبة وفقاً لمحافظات الكويت.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطاب “بو حمد”: فيروس كورونا أنعش زواج الأرامل والمطلقات في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.