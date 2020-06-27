شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السودان تسجل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 3:26 مساءً, 27 يونيو 2020 م المناطق - واس سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 9257 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، بينما بلغت حالات التعافي 4014 بعد تسجل 102 حالة تعافي جديدة.

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