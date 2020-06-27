لبنان تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إنها سجلت 22 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 20 إصابة بين المقيمين وإصابتان لوافدين إلى البلاد، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 1719.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك 39 إصابة تخضع للاستشفاء، بينها 9 حالات في العناية المركزة، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء في البلاد وصل إلى 1153.



وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، وبالتالي فإن عدد الوفيات مستقر عند 33.