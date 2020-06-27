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لبنان تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في لبنان اليوم السبت، أنها رصدت 22 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إنها سجلت 22 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 20 إصابة بين المقيمين وإصابتان لوافدين إلى البلاد، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 1719.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك 39 إصابة تخضع للاستشفاء، بينها 9 حالات في العناية المركزة، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء في البلاد وصل إلى 1153.


وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، وبالتالي فإن عدد الوفيات مستقر عند 33.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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