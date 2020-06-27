مجلس الأمن الوطني يوجه بدعوة طلبة كليات الطب للتطوّع بالعمل في المستشفيات

وجه مجلس الأمن الوطني، السبت، بدعوة طلبة كليات الطب للمرحلتين الخامسة والسادسة للتطوّع بالعمل في المستشفيات، لدعم الملاكات الطبية.
وثمّن المجلس في بداية الاجتماع، "دور الملاكات الطبية والصحية، وكلّ العاملين في المستشفيات، وهم يبذلون جهوداً كبيرة في عملهم، ويتفانون في تقديم الخدمة الطبية للمرضى المصابين"، مشيداً بـ "شجاعتهم في القيام بدورهم الإنساني النبيل من أجل حماية الأمن الصحي للمجتمع".
وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش جملة من القضايا والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا، بما يضمن سلامة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للمصابين".
ووجّه المجلس بحسب البيان، وزارة الصحة بـ "إصدار تعليمات تتضمّن بروتوكولات لدخول المرضى المصابين بفايروس كورونا الى المستشفيات، وكذلك تعليمات تتعلق بمراجعة المواطنين الى المؤسسات الصحية، بما يكفل حمايتهم من التعرّض للإصابة بالفايروس".
وأشار الى أن "مجلس الأمن الوطني كلّف وزارة الصحة والبيئة وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوجيه الدعوة لطلبة كليات الطب في جامعات العراق كافة، للمرحلتين الخامسة والسادسة، الراغبين بالتطوّع للعمل في المستشفيات، بهدف دعم الملاكات الطبية في المستشفيات وتعزيز المشاركة المجتمعية في مواجهة جائحة كورونا، على أن تُعتمد تلك المشاركة ضمن التقييمات العلمية للدراسة والدرجات المطلوبة للنجاح".
وتابع البيان، أن "المجلس ختم اجتماعه بدعوة المواطنين كافة الى ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية ، من أجل الحفاظ على سلامتهم، وحماية المجتمع من خطر جائحة كورونا"، مشدداً على "توفير الحماية الكاملة للملاكات الصحية من أية اعتداءات".
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