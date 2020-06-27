البحرين تسجّل ارتفاعاً بالإصابات اليومية بكورونا

وذكرت وزارة الصحة البحرينية في بيان، ان "ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا توفيت، اثنتان لمواطنين بحرينيين يبلغان من العمر 49 عاما و 65 عاما، والثالثة لوافد يبلغ من العمر 44 عاما، ليصبح إجمالي حالات الوفاة في المملكة 76".وكانت الوزارة البحرينية أعلنت، فجر اليوم، عن تسجيل 724 حالة إصابة جديدة مقارنة مع (511) إصابة أمس الجمعة، ليصل الإجمالي العام لحالات الإصابة بالفيروس في البلاد 24805 حالات.

كما تم تسجيل تعافي 636 حالة إضافية من المصابين بكوفيد 19، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 19137.

