أعلنت السلطات البحرينية، السبت، تسجيل ارتفاع بالإصابات اليومية بفيروس كورونا.
وذكرت وزارة الصحة البحرينية في بيان، ان "ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا توفيت، اثنتان لمواطنين بحرينيين يبلغان من العمر 49 عاما و 65 عاما، والثالثة لوافد يبلغ من العمر 44 عاما، ليصبح إجمالي حالات الوفاة في المملكة 76".
وكانت الوزارة البحرينية أعلنت، فجر اليوم، عن تسجيل 724 حالة إصابة جديدة مقارنة مع (511) إصابة أمس الجمعة، ليصل الإجمالي العام لحالات الإصابة بالفيروس في البلاد 24805 حالات.
كما تم تسجيل تعافي 636 حالة إضافية من المصابين بكوفيد 19، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 19137.
وكانت الوزارة البحرينية أعلنت، فجر اليوم، عن تسجيل 724 حالة إصابة جديدة مقارنة مع (511) إصابة أمس الجمعة، ليصل الإجمالي العام لحالات الإصابة بالفيروس في البلاد 24805 حالات.
كما تم تسجيل تعافي 636 حالة إضافية من المصابين بكوفيد 19، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 19137.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تسجّل ارتفاعاً بالإصابات اليومية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.