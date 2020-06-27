محافظ الديوانية: الأزمة المالية اثرت بشكل كبير على الواقع الصحي في المحافظة

أكد محافظ الديوانية زهير الشعلان، السبت، أن الأزمة المالية اثرت بشكل كبير على الواقع الصحي في المحافظة.
وأوضح، أن "إدارة المحافظة اتخذت عدة خطوات منها تجهيز مستشفى الحياة، ومباشرة العتبة الحسينية لإنشاء مستشفى بسعة نحو مئة سرير، والتنسيق مع جامعة القادسية لاستثمار الأقسام الداخلية من خلال لجنة فنية مشتركة ترأسها النائب الثاني للمحافظ، للاستعداد للموجة الكبيرة المتوقعة بارتفاع أعداد المصابين بحسب المختصين".
وأضاف الشعلان، أن "الكرفانات المخصصة لإيواء النازحين في المحافظة هناك لجنة فنية تعمل على ان تكون مكانا لعزل الحالات البسيطة ويمكن توفير مفارز طبية وسيارات اسعاف تحسبا للطوارئ، لكن الازمة المالية وضعف الموارد المحلية أثرت بشكل كبير على إدارة المحافظة فالكرفانت بحاجة الى توفير الاسرة وأجهزة التبريد وبعض الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المصاب خاصة في فترة العزل، ونعول على الحكومة الاتحادية لتشكيل لجنة مختصة توفر للمحافظة تلك الموارد".
وتابع المحافظ، أن "مقترحا يدرس الان يمكن إنجازه خلال أسبوعين يتضمن تشييد خزانات للأوكسجين في المستشفى التعليمي، تكفي لتخزين نحو 3600، أسطوانة غاز"، مشيرا الى "التنسيق مع محافظة البصرة لتزويد الديوانية بكميات من الاوكسجين تضمن عدم حدوث أي نقص فيه خلال الازمة".
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