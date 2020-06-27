محافظ الديوانية: الأزمة المالية اثرت بشكل كبير على الواقع الصحي في المحافظة

وقال الشعلان بحسب بيان لمكتبه تلقت الخليج 365 نسخة منه، خلال اجتماعه بخلية الأزمة في دائرة صحة المحافظة، إن "الحد من انتقال العدوى وتفشي الوباء وارتفاع أعداد المصابين في المحافظة مرهون بوعي المواطنين أنفسهم في حماية أنفسهم واسرهم ومحيطهم الاجتماعي، من خلال زيادة الوعي الصحي والوقائي بين المواطنين، واتباع الاجراءات التي تتخذها خلية الأزمة في المحافظة التي لا تنتج الا من خلال بحث ومناقشة كل القرارات قبل التصويت عليها".وأوضح، أن "إدارة المحافظة اتخذت عدة خطوات منها تجهيز مستشفى الحياة، ومباشرة العتبة الحسينية لإنشاء مستشفى بسعة نحو مئة سرير، والتنسيق مع جامعة القادسية لاستثمار الأقسام الداخلية من خلال لجنة فنية مشتركة ترأسها النائب الثاني للمحافظ، للاستعداد للموجة الكبيرة المتوقعة بارتفاع أعداد المصابين بحسب المختصين".

وأضاف الشعلان، أن "الكرفانات المخصصة لإيواء النازحين في المحافظة هناك لجنة فنية تعمل على ان تكون مكانا لعزل الحالات البسيطة ويمكن توفير مفارز طبية وسيارات اسعاف تحسبا للطوارئ، لكن الازمة المالية وضعف الموارد المحلية أثرت بشكل كبير على إدارة المحافظة فالكرفانت بحاجة الى توفير الاسرة وأجهزة التبريد وبعض الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المصاب خاصة في فترة العزل، ونعول على الحكومة الاتحادية لتشكيل لجنة مختصة توفر للمحافظة تلك الموارد".



وتابع المحافظ، أن "مقترحا يدرس الان يمكن إنجازه خلال أسبوعين يتضمن تشييد خزانات للأوكسجين في المستشفى التعليمي، تكفي لتخزين نحو 3600، أسطوانة غاز"، مشيرا الى "التنسيق مع محافظة البصرة لتزويد الديوانية بكميات من الاوكسجين تضمن عدم حدوث أي نقص فيه خلال الازمة".