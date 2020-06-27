وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انها ستلاحق وتحاسب من يقوم بحرق النفايات متخذة الطرق القانونية بحقه كما وتؤكد انها لا تقوم بحرقها مطلقاً مهما كانت المحطة بعيدة عن المباني السكنية وتعمل يومياً على رفع الاف الاطنان من النفايات ونقلها الى مواقع الطمر النهائية خارج حدود العاصمة".



واشارت الامانة الى "تمكن ملاكاتها وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني فجر اليوم السبت من إخماد الحريق الذي اندلع ليلة امس في احدى محطات النفايات التحويلية شرق بغداد وبجهد استمر طوال الليل".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إخماد حريق بمحطة للنفايات التحويلية.. امانة بغداد: سنحاسب من يقوم بحرق النفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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