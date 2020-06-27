أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، السبت، فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة لمدة اسبوع، مؤكدا على الغاء كل الاستثناءات والابقاء على استثناء الكوادر الصحية.



واضاف، أنه تقرر "الغاء كل الاستثناءات في التنقل باستثناء الكوادر الصحية، واصدار توجيهات مباشرة للاجهزة الامنية باغلاق مداخل ديالى واتخاذ اقصى الاجراءات في منع اي حركة في الاسواق والاحياء والازقة والقرى وتطبيق مضامين القانون فورا بحق المخالفين". وقال مكتب التميمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظ ديالى رئيس خلية الازمة الحكومية مثنى التميمي عقد اجتماعا استثنائيا لخلية الأزمة لمناقشة تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا والسبل الكفيلة لمواجهة ارتفاع الاصابات خاصة في الايام الاخيرة وفق تقارير دائرة الصحة وحرصا منه على مواجهة فيروس كورونا قرر فرض حظر شامل للتجوال لمدة اسبوع يبدا من 12 ظهر يوم غدا الأحد ولغاية 5 من تموز القادم وسينظر به حسب متغيرات الموقف الصحي".واضاف، أنه تقرر "الغاء كل الاستثناءات في التنقل باستثناء الكوادر الصحية، واصدار توجيهات مباشرة للاجهزة الامنية باغلاق مداخل ديالى واتخاذ اقصى الاجراءات في منع اي حركة في الاسواق والاحياء والازقة والقرى وتطبيق مضامين القانون فورا بحق المخالفين". ودعت الخلية بحسب البيان، "كل النخب الاعلامية والمثقفة وشيوخ العشائر والناشطين ورجال الدين الى دعم قرار خلية الازمة في ديالى في تطبيق حقيقي لقرار حظر التجوال من اجل ايقاف تفشي وباء كورونا وانقاذ ارواح اهلنا وتفادي ان يتحول الفيروس الى كارثة انسانية كبيرة في المحافظة، وتكثيف التكافل الاجتماعي لدعم الفقراء والبسطاء والنازحين والعمل على تامين المتطلبات الانسانية لهم لتجاوز المحنة ونحن على ثقة بان الجميع سيكون لهم دور كبير في التعاطي الانساني مع الموقف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديالى تفرض حظرا شاملا للتجوال لمدة اسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.