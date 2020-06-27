أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، السبت، فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة لمدة اسبوع، مؤكدا على الغاء كل الاستثناءات والابقاء على استثناء الكوادر الصحية.
واضاف، أنه تقرر "الغاء كل الاستثناءات في التنقل باستثناء الكوادر الصحية، واصدار توجيهات مباشرة للاجهزة الامنية باغلاق مداخل ديالى واتخاذ اقصى الاجراءات في منع اي حركة في الاسواق والاحياء والازقة والقرى وتطبيق مضامين القانون فورا بحق المخالفين".
ودعت الخلية بحسب البيان، "كل النخب الاعلامية والمثقفة وشيوخ العشائر والناشطين ورجال الدين الى دعم قرار خلية الازمة في ديالى في تطبيق حقيقي لقرار حظر التجوال من اجل ايقاف تفشي وباء كورونا وانقاذ ارواح اهلنا وتفادي ان يتحول الفيروس الى كارثة انسانية كبيرة في المحافظة، وتكثيف التكافل الاجتماعي لدعم الفقراء والبسطاء والنازحين والعمل على تامين المتطلبات الانسانية لهم لتجاوز المحنة ونحن على ثقة بان الجميع سيكون لهم دور كبير في التعاطي الانساني مع الموقف".
كانت هذه تفاصيل خبر ديالى تفرض حظرا شاملا للتجوال لمدة اسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.