نزلاء فندق: منفذ هجوم جلاسكو طالب لجوء وغير متزن عقليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وسائل إعلام بريطانية، السبت، أن نزلاء فندق في مدينة جلاسجو بأسكتلندا، حيث قام مشتبه به بتنفيذ سلسلة من أعمال الطعن بسكين ، حاولوا إبلاغ موظفي الفندق بمخاوفهم حول حالته العقلية قبل وقوع الهجوم.
وكان المهاجم لقي مصرعه، الجمعة، بعد أن أطلق عليه عناصر الشرطة النار، ردا منهم على حادث طعن أصيب خلاله ستة أشخاص بفندق "بارك إن"، الذي يستخدمه طالبو اللجوء.
وقالت شبكة "سكاي نيوز"، إن نزلاء الفندق أعربوا عن قلقهم من الرجل، وهو طالب لجوء أيضا، وأبلغوا أخصائي اجتماعي بذلك، حيث قام بدوره بإبلاغ إدارة الفندق بذلك. وتم إبلاغ الموظفين بالأمر يوم الخميس.
وقالوا إن الرجل أبلغ نزيلا آخرا بأنه يرغب في مهاجمة آخرين بالفندق، بما في ذلك عدد من الموظفين، وبدأ يتصرف عشوائيا.
وذكرت الشرطة، لاحقا، أنها لا تتعامل مع الحادث كهجوم إرهابي، وأن التحقيقات تجري في الأمر. وأصيب ستة رجال، بينهم ثلاثة من طالبي اللجوء، أعمارهم بين 17 و 53 عاما.
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